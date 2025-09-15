Спорт
Амур
Сегодня
12:15 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
09:45, 15 сентября 2025Спорт

Дзюба назвал фаворита в возможном бою со Смоловым

Артем Дзюба назвал себя фаворитом в возможном бою с Федором Смоловым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал фаворита в возможном бою с бывшим партнером по сборной России Федором Смоловым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок отметил, что у соперника не было бы шансов. «Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде», — заявил Дзюба.

Ранее в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело после драки в кафе «Кофемания». Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля.

В апреле Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

    Все новости