Евросоюз оказался неспособен убедить Турцию отказаться от российской нефти

Politico: ЕС не может убедить Турцию отказаться от импорта российской нефти

Европейский союз (ЕС) оказался неспособен убедить Турцию отказаться от поставок нефти из России. Об отсутствии возможности у объединения надавить на страну сообщает Politico.

На онлайн-встрече с представителями «коалиции желающих» американский лидер поставил Европе условие, что та должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Это необходимо, чтобы Москва не получала доходы, используемые в рамках украинского конфликта, подчеркнул Трамп и призвал европейцев надавить на Китай за якобы имеющую место финансовую поддержку им участия России в военных действиях.

В то же время далеко не все страны готовы отказываться от дешевых энергоносителей. В частности, Брюссель оказался не в силах заставить Турцию отказаться от импорта российской нефти.

«Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию», — отмечает Politico.

Обозреватель Мэгги Хаберман назвала условия Трампа невыполнимыми и подчеркнула, что Трамп и его советники знают об этом. Большинство других европейских стран уже значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые из них по-прежнему завозят российский природный газ, о котором Трамп не упомянул, пояснила она.

При этом на фоне угроз американского лидера биржевые цены на нефть прибавили 2,3 процента, а с начала торгов в понедельник, 15 сентября, стоимость сорта Brent выросла до 67,42 доллара за баррель. Основатель консалтинговой сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари назвала основным фактором нервозности рынка неопределенность с санкциями против Москвы, которыми угрожает президент США.