Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 15 сентября 2025Экономика

Цены на нефть выросли после угроз Трампа в адрес России

Bloomberg: Угрозы Трампа в адрес России привели к росту мировых цен на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

За минувшую неделю биржевые цены на нефть прибавили 2,3 процента, а с начала торгов в понедельник, 15 сентября, стоимость сорта Brent выросла до 67,42 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет Bloomberg.

Основатель консалтинговой сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари назвала основным фактором нервозности рынка неопределенность с санкциями против Москвы, которыми угрожает президент США Дональд Трамп.

Его призывы к союзникам по НАТО совместно давить на покупателей российской нефти для того, чтобы снизить доходы России, стали непосредственным риском. В частности, глава Белого дома говорит о необходимости европейских стран полностью отказаться от закупки энергоносителей в России и ввести пошлины на товары из Китая и Индии.

В случае реализации таких требований даже частично рынок может столкнуться с временным дефицитом свободных баррелей, что, соответственно, приведет к существенному росту котировок.

Тем не менее эксперты отмечают, что такое развитие событий маловероятно, а угрозы Трампа связаны в первую очередь с нежеланием вводить санкции в отношении России. Так, обозреватель Мэгги Хаберман в статье для The New York Times (NYT) отметила, что президент США выдвигает заранее невыполнимые условия для ЕС, чтобы дать себе моральное право не делать ничего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости