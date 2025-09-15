Цены на нефть выросли после угроз Трампа в адрес России

Bloomberg: Угрозы Трампа в адрес России привели к росту мировых цен на нефть

За минувшую неделю биржевые цены на нефть прибавили 2,3 процента, а с начала торгов в понедельник, 15 сентября, стоимость сорта Brent выросла до 67,42 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет Bloomberg.

Основатель консалтинговой сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари назвала основным фактором нервозности рынка неопределенность с санкциями против Москвы, которыми угрожает президент США Дональд Трамп.

Его призывы к союзникам по НАТО совместно давить на покупателей российской нефти для того, чтобы снизить доходы России, стали непосредственным риском. В частности, глава Белого дома говорит о необходимости европейских стран полностью отказаться от закупки энергоносителей в России и ввести пошлины на товары из Китая и Индии.

В случае реализации таких требований даже частично рынок может столкнуться с временным дефицитом свободных баррелей, что, соответственно, приведет к существенному росту котировок.

Тем не менее эксперты отмечают, что такое развитие событий маловероятно, а угрозы Трампа связаны в первую очередь с нежеланием вводить санкции в отношении России. Так, обозреватель Мэгги Хаберман в статье для The New York Times (NYT) отметила, что президент США выдвигает заранее невыполнимые условия для ЕС, чтобы дать себе моральное право не делать ничего.

