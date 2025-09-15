Евросоюз снял санкции с родственника российского миллиардера

Власти ЕС сняли санкции с двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски

Власти Евросоюза (ЕС) исключили из санкционного списка двоюродного брата российского миллиардера Олега Дерипаски — Павла Езубова. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном журнале ЕС.

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил аннулировать санкции, введенные в отношении Езубова после начала полномасштабных боевых действий на Украине, еще в сентябре прошлого года. Спустя 12 месяцев после этого вердикта власти ЕС решили удалить родственника Дерипаски из ограничительного списка. «Записи о Езубове должны быть удалены», — говорится в официальном журнале.