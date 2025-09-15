Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер от полученных во время гонки травм

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Ilmessaggero.

Ранее спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600, которая проходила на трассе «Кремона». Врачи оказали гонщику первую помощь на месте происшествия, затем он был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице.

Организаторы гонки решили не отменять соревнования. Спортсмены, занявшие первые места, посвятили свои победы Коттини, а церемонии награждения были отменены.

Уточняется, что итальянец не был профессиональным мотогонщиком. Увлечение он совмещал с работой токарем.