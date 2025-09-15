Спорт
09:17, 15 сентября 2025Спорт

Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер от полученных во время гонки травм
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: OlegRi / Shutterstock / Fotodom

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Ilmessaggero.

Ранее спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600, которая проходила на трассе «Кремона». Врачи оказали гонщику первую помощь на месте происшествия, затем он был госпитализирован, но от полученных травм скончался в больнице.

Организаторы гонки решили не отменять соревнования. Спортсмены, занявшие первые места, посвятили свои победы Коттини, а церемонии награждения были отменены.

Уточняется, что итальянец не был профессиональным мотогонщиком. Увлечение он совмещал с работой токарем.

