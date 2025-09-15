Лазарева пожаловалась на неудачный брак

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что не любила первого мужа

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга )рассказала о неудачном первом браке. Об этом она вспомнила в видео, доступном на YouTube.

Лазарева призналась, что не любила первого мужа, предпринимателя Александра Другова. По словам телеведущей, она жаловалась на это матери, однако та уверяла ее, что такое может быть в браке. «Это было жутким предательством с ее стороны», — добавила телезвезда.

Ранее бывший муж Лазаревой, юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) высказался о разводе с супругой. Он заявил, что их расставание было закономерно. Шац добавил, что с Лазаревой его всегда будут связывать общие дети.

Лазарева дважды была замужем. С Друговым они поженились в 1991 году и развелись в том же году. В 1998 году телеведущая вышла замуж за Шаца. В браке они прожили 26 лет. В январе 2024 года Лазарева сообщила, что они расстались.