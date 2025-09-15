Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:15 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
09:28, 15 сентября 2025Спорт

Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсети X объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии.

Спортсмен отметил, что решение было непростым, но он принял его после обсуждения с семьей. «Я остаюсь в Америке и буду присутствовать на предстоящих встречах, которые приведут к созданию рабочих мест в Ирландии», — заявил Макгрегор.

4 сентября Макгрегор призвал поклонников поддержать его кандидатуру на президентских выборах. «Призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — заявил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

    Все новости