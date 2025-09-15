Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсети X объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии.

Спортсмен отметил, что решение было непростым, но он принял его после обсуждения с семьей. «Я остаюсь в Америке и буду присутствовать на предстоящих встречах, которые приведут к созданию рабочих мест в Ирландии», — заявил Макгрегор.

4 сентября Макгрегор призвал поклонников поддержать его кандидатуру на президентских выборах. «Призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — заявил он.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.