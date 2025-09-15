Маск купил миллионы акций Tesla

Маск купил два миллиона дорожающих акций Tesla

Богатейший человек планеты Илон Маск купил через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust более двух миллионов акций возглавляемой им компании Tesla по цене от 371 до 396 долларов за бумагу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Маск увеличил свой пакет акций 12 сентября. Отмечается, что теперь бизнесмен владеет 413 миллионами акций.

Сами бумаги подорожали в пятницу на 7,4 процента, сегодня, 15 сентября, их стоимость растет еще на 6 процентов.

Ситуация на рынках налаживается на фоне отхода Маска от политической деятельности, в которую он активно погрузился в первое полугодие нового президентства Дональда Трампа.

В начале августа Tesla одобрила предоставление миллиардеру в качестве вознаграждения пакета из 96 миллионов акций, оценивавшегося на тот момент примерно в 29 миллиардов долларов. Маск получит его, если проработает в качестве CEO компании или исполнительного должностного лица еще два года.

До этого, в 2024 году, суд Делавэра аннулировал вознаграждение Маска, одобренное советом директоров Tesla в 2018-м. «Непостижимую», как следует из решения суда, сумму почти в 56 миллиардов долларов топ-менеджер обещал направить на финансирование межпланетных путешествий. Сейчас он оспаривает полученный отказ. В случае если удастся добиться успеха на этом пути, новое вознаграждение станет недействительным.