Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 15 сентября 2025Мир

Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

Туск: Над правительственными зданиями Польши сбили дрон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza / Reuters

Над правительственными зданиями в Польше сбили дрон, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.

По его словам, также задержаны два гражданина Белоруссии. П«олиция расследует обстоятельства инцидента», — написал он. Другие подробности не приводятся.

Ранее американский конгрессмен Рик Кроуфорд заявил, что Россия якобы провоцирует НАТО инцидентами с БПЛА в Польше и Румынии.

До этого Министерство обороны Румынии объявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, вскоре он покинул воздушное пространство Румынии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    Силовики сообщили об избиении сотрудниками ТЦК раненого бойца ВСУ

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России на лиманском направлении

    Екатерина Варнава снялась в трусах

    На Западе назвали причины мощи России в СВО

    В Польше оценили возможность участия в конфликте с Россией

    Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой

    Путин оценил эффективность усилий по снижению инфляции

    Мужчинам назвали три неочевидных причины импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости