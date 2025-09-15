Туск: Над правительственными зданиями Польши сбили дрон

Над правительственными зданиями в Польше сбили дрон, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в социальной сети X.

По его словам, также задержаны два гражданина Белоруссии. П«олиция расследует обстоятельства инцидента», — написал он. Другие подробности не приводятся.

Ранее американский конгрессмен Рик Кроуфорд заявил, что Россия якобы провоцирует НАТО инцидентами с БПЛА в Польше и Румынии.

До этого Министерство обороны Румынии объявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, вскоре он покинул воздушное пространство Румынии.