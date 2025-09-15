Наука и техника
ОАК отчиталась о рекордных поставках самолетов ВКС России

Иван Потапов
Фото: РИА Новости

В сентябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам (ВКС) России рекордное число военных самолетов, отчитался глава генеральный директор компании Вадим Бадеха. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам руководителя, предприятия ОАК стабильно поддерживают высокий темп производства. «Текущий месяц является рекордным по количеству поставляемых самолетов», — сказал глава ОАК.

Ранее госкорпорация сообщила, что ВКС России получили от ОАК очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также в сентябре Бадеха заявил, что российскую военную авиацию можно считать лучшей в мире.

