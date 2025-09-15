Обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей российский мэр подал в отставку

Подозреваемый в получении взяток мэр Красноярска Логинов подал в отставку

Мэр Красноярска Владислав Логинов, которого обвиняют в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, подал в отставку. Об этом сообщили в Красноярском горсовете, передает РИА Новости.

«Соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Логинов на заседании суда об избрании ему меры пресечения отказался признавать свою вину. Градоначальник пожаловался суду на плохое самочувствие, вызванное повышенным давлением, и попросил отпустить его домой к двум несовершеннолетним детям.

Мэра Красноярска задержали 9 июня. Показания против мэра Красноярска, по некоторым данным, дали его советник Артур Арутюнян, которого в феврале 2025 года задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а также находящиеся под следствием гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и Алексей Давыдов, работавший заместителем Логинова.

Логинов занял кресло градоначальника в сентябре 2022 года. С 2017 по 2022 год он занимал пост первого заместителя главы Красноярска, еще раньше он руководил Свердловским и Советским районами города.