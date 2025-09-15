Опровергнут миф о вреде лишнего веса

EASD: Лишний вес не всегда сокращает жизнь

Избыточный вес не всегда сокращает жизнь, к такому выводу пришли датские ученые. В исследовании, представленном на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, участвовали более 85 тысяч человек. Анализ показал, что люди с индексом массы тела (ИМТ) 25–30 кг/м² (избыточный вес) и даже 30–35 кг/м² (умеренное ожирение) умирали не чаще за пятилетний период наблюдения, чем те, чей вес считается нормальным (22,5–25 кг/м²).

Наибольший риск смертности наблюдался у тех, кто находился в нижней части «здорового» диапазона. Так, при ИМТ 18,5–20 вероятность смерти была почти в три раза выше, а при 20–22,5 — на 27 процентов выше, чем у контрольной группы. Ученые объясняют это возможным влиянием скрытых заболеваний: у части участников потеря веса могла быть связана не с хорошим здоровьем, а с болезнью, что искажало картину.

Тем не менее тяжелое ожирение (ИМТ более 40) действительно повышало риск смерти более чем в два раза. Участники с ИМТ 35–40 имели на 23 процента больший риск по сравнению с людьми, находившимися в верхней части «здорового» диапазона. Таким образом, умеренное превышение веса оказалось не столь опасным, как считалось ранее.

Авторы исследования подчеркивают: важен не только общий показатель ИМТ, но и распределение жировой ткани. Жир в брюшной полости (висцеральный) активно влияет на обмен веществ и увеличивает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как жировые отложения на бедрах или ягодицах могут быть относительно безопасными.

Ранее ученые обратили внимание на так называемый «парадокс ожирения» в пожилом возрасте. Оказалось, что избыточный вес не всегда повышает риск деменции, а иногда даже снижает его.