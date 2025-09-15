Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Популярная звезда 90-х изменилась до неузнаваемости

Папарацци запечатлели изменившегося до неузнаваемости актера Рика Мораниса
Екатерина Ештокина
Рик Морэнис (в центре)

Рик Морэнис (в центре). Кадр: Daily Mail

Канадский и американский актер, комедиант и продюсер Рик Моранис попал в объективы папарацци в аэропорту. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Звезда 90-х, которая, по мнению журналистов, изменилась до неузнаваемости, была запечатлена в коричневых брюках и темно-синей кофте.

Помимо этого, актер надел белую рубашку и черные ботинки. Образ завершила серая бейсболка. При этом в руках Моранис держал чемодан.

Ранее в сентябре внешний вид 76-летней Веры Вонг на фото восхитил пользователей сети. Знаменитость разместила снимок, на котором запечатлела лицо крупным планом.

