19:29, 15 сентября 2025Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор риска диабета второго типа

EASD: Курение увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nopphon_1987 / Shutterstock / Fotodom

Курение значительно увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа вне зависимости от его подтипа. Об этом сообщили исследователи из Швеции, Норвегии и Финляндии на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

Ученые проанализировали данные более 7 тысяч человек и установили, что курильщики в два раза чаще сталкиваются с формой диабета, связанной с тяжелой инсулинорезистентностью (SIRD). Риск развития других подтипов — от дефицита инсулина до диабета, связанного с ожирением или возрастом, — также повышался на 20-57 процентов.

Особенно уязвимыми оказались люди с генетической предрасположенностью: у них сочетание курения и наследственных факторов увеличивало риск заболевания более чем втрое. Авторы подчеркивают, что отказ от табака должен стать ключевой мерой профилактики диабета.

Ранее исследователи пришли к выводу, что курение помогает снизить воспаление при язвенном колите, но усиливать его при болезни Крона.

