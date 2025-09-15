Раскрыт неочевидный фактор риска диабета второго типа

EASD: Курение увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа

Курение значительно увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа вне зависимости от его подтипа. Об этом сообщили исследователи из Швеции, Норвегии и Финляндии на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

Ученые проанализировали данные более 7 тысяч человек и установили, что курильщики в два раза чаще сталкиваются с формой диабета, связанной с тяжелой инсулинорезистентностью (SIRD). Риск развития других подтипов — от дефицита инсулина до диабета, связанного с ожирением или возрастом, — также повышался на 20-57 процентов.

Особенно уязвимыми оказались люди с генетической предрасположенностью: у них сочетание курения и наследственных факторов увеличивало риск заболевания более чем втрое. Авторы подчеркивают, что отказ от табака должен стать ключевой мерой профилактики диабета.

Ранее исследователи пришли к выводу, что курение помогает снизить воспаление при язвенном колите, но усиливать его при болезни Крона.