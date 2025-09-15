Силовые структуры
14:32, 15 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты причины трехдневных пыток подростками российской пенсионерки

Организатором трехдневных пыток пенсионерки оказалась ее сожительница
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижегородской области россиянку обвинили в причинении телесных повреждений пенсионерке и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, заказчицей изуверского преступления в отношении пожилой женщины оказалась ее сожительница. Именно она подговорила подростков помочь похитить женщину, запереть ее в сарае и подвергнуть пыткам. Подозреваемая на время расследования уголовного дела отправлена под арест.

Экзекуция началась с того, что два мальчика 13 лет и 8-летняя девочка пробрались в дом к потерпевшей и специально нанесли ей травмы так, чтобы она не могла выбраться и позвать на помощь. Дети пытали женщину и запирали ее дома на ключ, а на следующий день возвращались и продолжали мучения. Все свои действия подростки снимали на видео, а между пытками успели посетить праздничную линейку 1 сентября.

Юные изуверы использовали в качестве инструмента бейсбольную биту.

