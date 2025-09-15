Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:49, 15 сентября 2025Путешествия

Россиянам рассказали о лучшем моменте для покупки авиабилетов в Китай

АТОР: Россиянам лучше покупать авиабилеты в Китай как можно быстрее
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам рекомендовали как можно скорее приобретать авиабилеты в Китай. Лучшее время для бронирования полетов в республику раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с изданием «Абзац».

Эксперт не стал исключать возможность падения цен на перелеты в Китай из-за введения безвизового режима для россиян, но рекомендовал не надеяться на это. Вице-президент АТОР пояснил, что стоимость авиабилетов складывается из многих факторов, в числе которых изменение курса валют.

Материалы по теме:
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
5 сентября 2025
Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?
Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?
2 сентября 2025

«Если рубль будет слабеть, цены в рублях будут только расти. Если реально поймать более дешевый билет, то экономия будет пять–семь процентов, но если завтра рубль снизится на пять процентов к доллару, то никакой скидки в рублях не получится. Я бы советовал не ждать лучшие цены на билеты, а бронировать сейчас», — отметил Ромашкин.

С 15 сентября для граждан России действует безвизовый въезд в Китай. Пробный период будет действовать в течение года. Сообщалось также, что на фоне этих мер спрос на авиабилеты в страну среди россиян вырос почти в два раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

    Россияне устремились покупать недвижимость в одной азиатской стране

    Россиянам рассказали о лучшем моменте для покупки авиабилетов в Китай

    Москвичей предупредили об интенсивных дождях во второй половине недели

    Врач перечислила главные методы борьбы с головной болью напряжения

    Раскрыто состояние Башмета на фоне сообщений о резкой потере зрения

    Уехавшая из России Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку

    Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

    Раскрыт неочевидный фактор риска диабета второго типа

    МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики во Владивостоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости