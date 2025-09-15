Экономика
09:41, 15 сентября 2025Экономика

Россию уличили в приеме экономического допинга

Экс-глава Минфина РФ Задорнов: Оборонка стала для экономики России допингом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Резкое наращивание гособоронзаказа и последовавшее за этим активное развитие военной промышленности стали для российской экономикой своего рода допингом. Такое мнение высказал бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Подобная ситуация наблюдалась в российской экономике в 2022-2024 годах в результате начала полномасштабных боевых действий на Украине. Однако в дальнейшем выезжать исключительно на росте государственных заказов для военной промышленности стало гораздо труднее. В итоге сейчас в России наблюдается резкое замедление темпов экономического роста, констатировал Задорнов.

Активное развитие военной промышленности в предыдущие несколько лет экс-глава Минфина РФ сравнил в продолжительным употреблением допинга спортсменами. Подобного рода «инъекции», пояснил он, могут дать результат на «короткой» дистанции, но не на длинной. «Было бы странно рассчитывать, что без дополнительной инъекции допинговый спортсмен будет так резво бегать все время», — резюмировал Задорнов.

По итогам 2024 года российская экономика, по оценке Росстата, продемонстрировала прирост в 4,3 процента. Однако уже в первой половине 2025-го динамика резко замедлилась. Во втором квартале ВВП РФ, по данным Центробанка, увеличился на 1,4 процента. Задорнов назвал почти трехкратное замедление роста российской экономики ожидаемым и естественным. Эффект от роста выпуска в сопряженных с оборонной промышленностью отраслях начал заметно падать, пояснил он. На этом фоне ожидать сохранения темпов роста на уровне 2023-2024 годов сейчас не приходится.

