Амур
5:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
2:0
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
5:4
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
5:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
3:2
Завершен
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
07:50, 16 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась в платье с откровенным вырезом без белья

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в красном платье с откровенным вырезом без нижнего белья. Она написала, что попытала удачу в казино. На спортсменку подписано более 2,8 миллиона человек.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

