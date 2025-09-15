ТАСС: Криминальный авторитет Щегольков сбежал в Польшу из учебной части ВСУ

Криминальный авторитет с Украины Владимир Щегольков по прозвищу Ариец, сбежавший из учебной части Вооруженных сил республики (ВСУ), в итоге оказался в Польше. Он сделал это с помощью контракта, заключенного с украинской армией, а также своих связей в преступном мире, передает ТАСС источник в силовых структурах России.

До этого МВД Украины сообщало, что Ариец самовольно покинул ряды ВСУ. После этого ему объявили подозрение.

«44-летний ранее неоднократно судимый уроженец Севастополя Щегольков объявлен в розыск. Он сбежал из учебного центра ВСУ во Львовской области в соседнюю Польшу», — указал собеседник агентства.

По его словам, Ариец был впервые осужден еще в школьном возрасте, он также отбывал наказание за рэкет, вымогательство, организацию преступного сообщества, незаконное хранение оружия и прочие деяния. «Последний раз Щеголькова осудили в 2023 году, после чего из здания суда его отправили напрямую в ТЦК (территориальный центр комплектования; аналог военкомата)», — добавил источник.

Ранее пленный солдат ВСУ Николай Ступко рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки украинской армии. Всего в 2025 году зафиксировано 138 тысяч случаев самовольного оставления части.