Наука и техника
12:26, 15 сентября 2025Наука и техника

«Стирающего с лица земли обширные территории планеты» оружия России испугались в США

NI: Российская МБР с разделяющейся головной частью может погубить США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) может погубить США, поскольку способна стереть с лица земли обширные территории планеты. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Харрисон Касс.

«РГЧ ИН представляет собой кульминацию определенной логики холодной войны: представления о том, что безопасность может быть достигнута путем развертывания такой подавляющей силы, что возмездие становится математически неизбежным», — испугался автор, назвав МБР с РГЧ ИН самым разрушительным оружием в мире.

Обозреватель отметил, что МБР с РГЧ ИН позволяет обходить противоракетную оборону, доставляя ядерные заряды к различающимся друг от друга целям при помощи сразу нескольких боеголовок, а также усложняет контроль над вооружениями. Касс отмечает, что РГЧ ИН могут включать снаряды-приманки, усложняющие перехват ядерного оружия системами С-500 и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

«Технология разделяющихся боеголовок позволяет одной ракете стереть с лица земли обширные территории планеты», — заключает автор.

В ноябре издание Defense One написало, что от удара новой российской ракеты «Орешник» сложно защититься из-за ее разделяющейся головной части.

В декабре 2018-го военный редактор Aviation Week Стив Тримбл заметил, что российский ракетный комплекс «Авангард» включает разделяющуюся головную часть с тремя блоками индивидуального наведения.

В мае того же года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава-30» российской атомной подлодки «Юрий Долгорукий» могут доставить в общей сложности 24 снаряда общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам».

    Все новости