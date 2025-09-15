Тарасову разозлил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

Тарасова назвала недопуск Глейхенгауза к отбору на Олимпиаду несправедливым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сволочи! Как можно не допустить Глейхенгауза? У них нет таких прав!» — заявила Тарасова. Она назвала решение несправедливым и задалась вопросом, кто сможет защитить российских спортсменов.

Ранее Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Аделии Петросян.

20 августа Международный союз конькобежцев включил Петросян и россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов.