22:06, 15 сентября 2025Спорт

Тарасову разозлил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

Тарасова назвала недопуск Глейхенгауза к отбору на Олимпиаду несправедливым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сволочи! Как можно не допустить Глейхенгауза? У них нет таких прав!» — заявила Тарасова. Она назвала решение несправедливым и задалась вопросом, кто сможет защитить российских спортсменов.

Ранее Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Аделии Петросян.

20 августа Международный союз конькобежцев включил Петросян и россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов.

