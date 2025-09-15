Биржевые цены на топливо в России вернулись к росту

Биржевая стоимость дизтоплива впервые с марта 2024 года превысила 66 тыс. рублей

По итогам торгов на Петербургской бирже в понедельник, 15 сентября, стоимость бензина в основном вернулась к росту, а дизельное топливо подорожало до максимума с марта 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-92 с поставками на Европейской части России вырос в цене на 0,45 процента, до 71 779 рублей за тонну. С поставками в регионе Урал и Сибирь он подорожал до 73 274 рублей, а в регионе Сибирь и Дальний Восток — до 75 611 рублей.

В двух последних стоимость бензина АИ-95 поднялась до 76 810 и 76 204 рублей, а единственной позицией, где стоимость снизилась (минус 0,31 процента, до 78 725 рублей за тонну), стал АИ-95 с поставкой на Европейской части России, хотя там он по-прежнему дороже, чем все другие виды топлива в России.

Дизельное топливо выросло в цене на 1,11 процента, до 66 360 рублей за тонну, на территории Сибирь и Урал — 1,72 процента, до 65 618 рублей, а на территории Сибирь и Дальний Восток — на 1,65 процента, до 66 291 рубля.

На фоне изменений торгов бензином на Петербургской бирже, что сами участники торгов оценивают как попытку сдержать цены административным путем, стоимость дизтоплива перешла к резкому росту. За неделю оно подорожало на 3,3 тысячи рублей за тонну.

Ранее «Петромаркет» подсчитал, что розничная стоимость бензина в России, которую в прошлые годы власти старались удерживать на уровне инфляции, начала существенно обгонять общий рост цен. С начала года разница в показателях составляет 7,21 и 4,03 процента.

Одной из главных причин повышения оптовой стоимости топлива называют участившиеся атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. На минувших выходных пожары из-за ударов дронов были зафиксированы на предприятиях в Уфе и Ленинградской области.