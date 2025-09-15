Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,30 метра

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио легкоатлет прыгнул на 6,30 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, 25-летний спортсмен из Швеции побил свое же достижение в четырнадцатый раз.

В июне на турнире в Стокгольме Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув на 6,29 метра. Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр. Также на счету шведа теперь три победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.