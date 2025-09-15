Экономика
13:39, 15 сентября 2025

В Госдуме анонсировали работу над новым бюджетом России

В Госдуме ожидают поступления проекта бюджета на 2026-2028 годы 29 сентября
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может поступить в Госдуму 29 сентября. Соответствующее заявление главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова цитирует ТАСС.

«Бюджет мы ожидаем 29-го числа, и практически сразу начнется над ним работа», — анонсировал депутат.

В текущем году дефицит бюджета, ранее уже повышенный по предложению Минфина с 1,173 триллиона до 3,792 триллиона рублей, может оказаться еще больше. Об этом сообщил в начале сентября российским информагентствам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

В то же время в пятничном пресс-релизе Центробанка о более скромном, чем ожидал рынок, снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых говорится, что «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики», нормализация которой в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект, о чем ранее заявляла и глава регулятора Эльвира Набиуллина, но он «пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита».

