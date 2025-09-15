Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 15 сентября 2025Россия

В Госдуме озвучили новый аргумент для полного запрета вейпов

Депутат Леонов: Вейпы могут быть использованы для перевозки наркотиков в Россию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вейпы могут использоваться для перевозки и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

Парламентарий уже направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы ведомство предоставило сведения о числе выявленных в России случаев содержания наркотиков в жидкостях для вейпов.

Леонов акцентировал внимание на том, что состав таких жидкостей может оставаться неизвестным вплоть до проведения соответствующих экспертиз.

Ранее в Госдуме высказались об идее приравнять вейпы к наркотикам. По словам зампреда комитета по охране здоровья Алексея Куринного, он считает подобное предложение избыточным.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить право полностью запрещать вейпы на уровне регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

    ВКС России получили очередные Су-34

    Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

    Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

    Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости