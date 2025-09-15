В Госдуме озвучили новый аргумент для полного запрета вейпов

Депутат Леонов: Вейпы могут быть использованы для перевозки наркотиков в Россию

Вейпы могут использоваться для перевозки и потребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

Парламентарий уже направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы ведомство предоставило сведения о числе выявленных в России случаев содержания наркотиков в жидкостях для вейпов.

Леонов акцентировал внимание на том, что состав таких жидкостей может оставаться неизвестным вплоть до проведения соответствующих экспертиз.

Ранее в Госдуме высказались об идее приравнять вейпы к наркотикам. По словам зампреда комитета по охране здоровья Алексея Куринного, он считает подобное предложение избыточным.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить право полностью запрещать вейпы на уровне регионов.