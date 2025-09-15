В Кремле отреагировали на новые заявления Трампа о России

Песков: В Кремле слышали заявления Трампа об иссякающем терпении в отношении РФ

В Кремле слышали заявления Трампа о том, что его терпение в отношении России иссякает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышали эти заявления. (...) Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

Песков также отметил, что в Кремле знакомы с сообщениями СМИ о предложении Трампа «Большой семерке» изъять замороженные активы России. По его словам, в случае принятия такого решения Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать свою собственность.

Ранее Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина быстро кончается. По словам американского лидера, он также рассматривает возможность ужесточения санкций против России, которые могут затронуть нефтяной и банковский секторы.