Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:44, 15 сентября 2025Наука и техника

В России определили опасное последствие COVID-19

Pathophysiology: COVID-19 вызывает развитие остеонекроза головки бедренной кости
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

В России выяснили, что у переболевших COVID-19 может развиваться остеонекроз головки бедренной кости. Специалисты Сеченовского университета и их коллеги установили, что ключевую роль в этом процессе играет массовое накопление тучных клеток в тканях. Результаты работы опубликованы в журнале Pathophysiology.

Остеонекроз — тяжелое заболевание, при котором нарушается кровоснабжение, кость постепенно отмирает, и часто требуется эндопротезирование. До пандемии основными факторами риска считались травмы, алкоголь и длительный прием гормонов. Однако после 2020 года количество случаев резко возросло даже у тех, кто перенес легкую форму коронавируса.

Ученые изучили образцы тканей у 88 пациентов: у переболевших COVID-19 содержание тучных клеток в зонах некроза было почти в десять раз выше, чем у людей с остеонекрозом другой природы. У таких пациентов также в несколько раз чаще встречались тромбозы и фиброзные изменения, что ускоряло разрушение костей.

Исследователи отмечают, что в группе риска может оказаться любой человек, переболевший коронавирусом, независимо от возраста и тяжести болезни. Теперь специалисты планируют изучить, как именно тучные клетки связаны с другими осложнениями постковидного синдрома.

Ранее ученые испытали назальную вакцину от COVID-19, которая формировала иммунитет прямо в слизистой оболочке носа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это борьба с российским влиянием». США и Канада провели военные учения в стратегически важном регионе. Как это угрожает России?

    Российский Т-90МС отправили на СВО после выставки

    Пугачеву обвинили в трате денег Киркорова в казино

    Экстремистские материалы заметили в офисе «Русской общины»

    Израильская клиника в Москве потребовала 2,4 миллиона рублей от родных умершего пациента

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Шереметьево задержали перевозившую часы за 12 миллионов женщину

    «При таких темпах главное — Купянск не проскочить». Военный блогер выступил против необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО

    Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

    Перенесшая операцию Симоньян высказалась о страхе смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости