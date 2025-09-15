В России определили опасное последствие COVID-19

Pathophysiology: COVID-19 вызывает развитие остеонекроза головки бедренной кости

В России выяснили, что у переболевших COVID-19 может развиваться остеонекроз головки бедренной кости. Специалисты Сеченовского университета и их коллеги установили, что ключевую роль в этом процессе играет массовое накопление тучных клеток в тканях. Результаты работы опубликованы в журнале Pathophysiology.

Остеонекроз — тяжелое заболевание, при котором нарушается кровоснабжение, кость постепенно отмирает, и часто требуется эндопротезирование. До пандемии основными факторами риска считались травмы, алкоголь и длительный прием гормонов. Однако после 2020 года количество случаев резко возросло даже у тех, кто перенес легкую форму коронавируса.

Ученые изучили образцы тканей у 88 пациентов: у переболевших COVID-19 содержание тучных клеток в зонах некроза было почти в десять раз выше, чем у людей с остеонекрозом другой природы. У таких пациентов также в несколько раз чаще встречались тромбозы и фиброзные изменения, что ускоряло разрушение костей.

Исследователи отмечают, что в группе риска может оказаться любой человек, переболевший коронавирусом, независимо от возраста и тяжести болезни. Теперь специалисты планируют изучить, как именно тучные клетки связаны с другими осложнениями постковидного синдрома.

