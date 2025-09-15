Берлетик: Затягивание конфликта приведет Киев к еще большим потерям территорий

Дальнейшее затягивание конфликта на Украине приведет Киев к еще большим потерям территорий. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территории потеряет Украина», — написал он.

По словам эксперта, с точки зрения Соединенных Штатов территориальные потери представляют собой проблему исключительно для Киева, а не для Вашингтона. Он подчеркнул, что именно в этом заключается преимущество для США ведения прокси-войны руками Украины — нанести России максимальный материальный ущерб за счет потери Киевом территорий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад рано или поздно вынудит Украину признать утраченные ею территории российскими.