Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 15 сентября 2025Мир

В США предсказали Украине еще большие потери территорий

Берлетик: Затягивание конфликта приведет Киев к еще большим потерям территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Дальнейшее затягивание конфликта на Украине приведет Киев к еще большим потерям территорий. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей, инфраструктуры и территории потеряет Украина», — написал он.

По словам эксперта, с точки зрения Соединенных Штатов территориальные потери представляют собой проблему исключительно для Киева, а не для Вашингтона. Он подчеркнул, что именно в этом заключается преимущество для США ведения прокси-войны руками Украины — нанести России максимальный материальный ущерб за счет потери Киевом территорий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад рано или поздно вынудит Украину признать утраченные ею территории российскими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия не смогла доказать причастность России к запуску дронов в Польшу

    «Газпром» временно остановит поставки газа в Армению

    Божену Рынску оштрафовали в России

    Московских богачей стали массово селить в промзонах

    В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

    Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими

    Назван срок назначения нового председателя Верховного суда России

    В США предсказали Украине еще большие потери территорий

    Путин назвал влияющий на безопасность государства фактор

    Тело олимпийской чемпионки останется в горах Пакистана. Знаменитую биатлонистку раздавил огромный камень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости