Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 15 сентября 2025Мир

В США призвали ЕС присоединиться к санкциям против России

Рубио: США хотят, чтобы ЕС присоединился к возможным санкциям против России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: IMAGO / ROLANDO ENRIQUEZ / Global Look Press

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы страны Евросоюза (ЕС) присоединились к возможным новым санкциям США против России, которые Европа просит у Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Ранее некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам.

15 сентября американский бизнес попросил президента США Дональда Трампа отменить часть санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    Российский футбольный матч завершился массовой дракой

    В российском городе после капремонта в квартире рухнул потолок

    В США призвали ЕС присоединиться к санкциям против России

    Участники саммита в Дохе решили добиться заморозки членства Израиля в ООН

    Рубио воздержался от критики в адрес России после инцидента с дронами

    В США сообщили об уведомлении Израилем Трампа перед ударом по Катару

    Тарасову разозлил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

    Стало известно об усилении конфронтации между ВСУ и сотрудниками ТЦК

    Россиян предупредили о помехах на телеэкранах и объяснили причину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости