В США призвали ЕС присоединиться к санкциям против России

Рубио: США хотят, чтобы ЕС присоединился к возможным санкциям против России

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы страны Евросоюза (ЕС) присоединились к возможным новым санкциям США против России, которые Европа просит у Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Ранее некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам.

15 сентября американский бизнес попросил президента США Дональда Трампа отменить часть санкций против России.