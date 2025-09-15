В суде сделали заявление по иску об изъятии активов экс-советника Чубайса и его компаньона

Иск об активах экс-советника Чубайса и его компаньона рассмотрят 22 сентября

Рассмотрение заявления Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва начнется в Ленинском суде Екатеринбурга в следующий понедельник, 22 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

В указанный день, как узнали журналисты агентства, состоится предварительное заседание по иску надзорного ведомства.

Кроме Бикова и Боброва, получивших, как отмечали в ГП, австрийское гражданство и проживающих долгое время за рубежом, в число 34 ответчиков, из которых 14 — физические лица, входят бывшие министры правительства Алексей Пьянков и Николай Смирнов. Нынешний вице-губернатор Олег Чемезов, пишет Е1.RU, пообещал прокомментировать ситуацию позже, сообщив, что разбирается с вопросом.

По мнению Генпрокуратуры, производственный комплекс группы компаний «Корпорация СТС», о которой в том числе идет речь в иске, сформирован за счет госимущества ГУП СО «Облкоммунэнерго», преобразованного в 2011 году в ОАО, а затем в ПАО, после чего в 2015-м местным профильным министерством были выпущены приказы, на основании которых компанию реорганизовали путем слияния с уже принадлежащим Бикову и Боброву ПАО «Облкоммунэнерго Инвест». Экономическая необходимость объединения, в результате которого было образовано АО «Облкоммунэнерго», как указывают в ГП, отсутствовала.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул, что возглавляемое им ведомство не проводит ревизию приватизации, а иски об изъятии в госсобственность ряда предприятий и бизнес-активов подаются в случае установления фактов коррупции и незаконного вывода активов.