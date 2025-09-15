Бывший СССР
В Запорожской области захватили большую партию западного оружия

Рогов: ВС РФ захватили западное оружие с гранатами M67 в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные захватили большую партию западного оружия. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что партию западного оружия захватили на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области. Он уточнил, что это стрелковое оружие, среди которого пулеметы и американские ручные гранаты M67.

Ранее в МИД обвинили Украину в использовании «негуманных шариков». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют негуманное оружие, начиненное опасными для здоровья полимерными шариками, вызывающими инфекцию, против гражданского населения

