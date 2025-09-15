Мир
Захарова ответила на вопрос о встрече Рубио и Лаврова

Захарова заявила, что не хочет забегать вперед в вопросе встречи Лаврова и Рубио
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Марко Рубио и Сергей Лавров

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не хочет забегать вперед в вопросе встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать», — заявила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова отметила, что график двусторонних встреч министра прорабатывается.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав российской делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

