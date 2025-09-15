В России ответили на заявление Трампа о ненависти Путина и Зеленского друг к другу

Карасин: Путин неоднократно говорил о готовности пойти на контакт с Зеленским

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности пойти на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, напомнил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о ненависти российского и украинского президентов друг к другу.

«Это психологическое наблюдение господина Трампа оставим при нем самом. Трудно судить о тех ощущениях, которые вызывает Зеленский у нашего президента. Но это все в данном случае больше философские рассуждения, чем политические. Конечно, большой любви нет. Но в данном случае речь идет не о симпатиях и антипатиях, а о способности разговаривать», — отметил Карасин.

Наш президент неоднократно говорил о готовности пойти на такие контакты. Мы из этого исходим Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не могут общаться из-за ненависти, которую испытывают друг к другу. В связи с этим американский лидер допустил, что все переговоры об урегулировании украинского конфликта придется вести ему.

3 сентября Путин пригласил Зеленского для встречи в Москву. Беседа на высшем уровне, по его словам, должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

Аналогичное предложение российский президент озвучивал 18 августа во время телефонного разговора с американским коллегой.

