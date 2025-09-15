Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

Мошенника Шимона Хаюта, известного как аферист из Tinder, задержали в Батуми

В Грузии задержали мошенника Шимона Хаюта, который называл себя сыном израильского миллиардера Льва Леваева. Псевдомиллионер Саймон Леваев влюблял в себя женщин и обманом выманивал у них миллионы, а когда его схема наконец раскрылась, он сумел заработать еще больше денег. В 2022 году Netflix представил документальный фильм «Аферист из Tinder», где пострадавшие рассказали о долгах, которые им приходится выплачивать после романа с мошенником. При этом сам Хают всего пять месяцев отсидел в тюрьме и продолжил свободно жить в Израиле. За что его вновь задержали грузинские власти и как он оказался в международном розыске?

В чем обвиняли Шимона Хаюта?

Широкой публике Хают больше известен как Саймон Леваев. Именно так представлялся аферист из Tinder и так зовут сына израильского бизнесмена Льва Леваева. Под маской другого человека Хают общался с женщинами из разных стран и обманом выманил у них около 10 миллионов долларов.

Обманутые поклонницы обеспечивали ему роскошный образ жизни. Кроме того, полученные от них деньги он тратил на свидания и подарки другим женщинам. Он не только дарил возлюбленным люксовые вещи и драгоценности, но и катал их на частном самолете, хвастаясь фейковым телохранителем и встречами с людьми, исполнявшими роли его бизнес-партнеров.

Мужчина регулярно делился в соцсетях снимками с роскошных вечеринок, где он позировал в нарядах дорогих брендов, а также рядом с автомобилями и личным вертолетом

Среди пострадавших была норвежка Сесиль Фелльхой, которую Хают убедил в том, что его жизнь находится в опасности из-за грядущей сделки на 70 миллионов долларов. Мужчина постоянно просил деньги в долг, а также уговорил привезти ему в Амстердам 25 тысяч долларов наличными, которые женщина получила с помощью быстрого займа под огромный процент.

Профиль Саймона Леваева в Tinder Скриншот: сериал «Аферист из Tinder»

Забрав деньги, мужчина спешно скрылся: неожиданно оказалось, что на него хотят напасть неизвестные враги. Девушка находилась в постоянном эмоциональном напряжении: в общей сложности она взяла девять кредитов на сумму около 250 тысяч долларов в ожидании возврата долга.

В итоге ей удалось добиться от избранника личной встречи, на которой он выписал ей чек на 500 тысяч долларов. Однако, когда Фелльхой пыталась обналичить чек, работники банка отказали ей в операции без объяснения причины. Сам Леваев на возмущения девушки ответил, что выплатил все деньги и не понимает сути претензий.

Фото: @simon__leviev__official

Заподозрив возлюбленного во лжи, Фелльхой заблокировала его в соцсетях и рассказала о случившемся банковским сотрудникам, которые уже знали, о ком идет речь. Позже выяснилось, что чек, который выписал бизнесмен, оказался фальшивым.

После блокировки Леваев принялся угрожать девушке, но полиция все равно отказалась браться за дело. Тогда она обратилась за помощью к журналистам VG (Verdens Gang), которые провели собственное расследование и выяснили, что настоящее имя Саймона Леваева — Шимон Хают

Тогда же стало известно, что параллельно мошенник выманивал деньги у Перниллы Сьохольм, отдавшей другу все сбережения, которые несколько лет откладывала на покупку жилья. Айлин Шарлотт, еще одна «возлюбленная» Леваева, тоже потратила на него баснословные суммы, но, увидев разоблачение журналистов VG, связалась с другими обманутыми женщинами и отомстила обидчику.

Шарлотт предложила ему помочь в продаже люксовых вещей, чтобы выручить немного денег, которые в итоге она присвоила себе для погашения долгов. Женщина отправилась в Прагу, чтобы забрать одежду избранника, и продала все предметы гардероба мужчины, но не перечислила ему вырученные средства.

Что случилось с Шимоном Хаютом после разоблачения?

В 2019 году Хаюта все же обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести аккаунт в соцсетях.

А через два года Netflix представил картину «Аферист из Tinder», которая стала первым в истории площадки документальным фильмом, возглавившим еженедельный рейтинг. На тот момент Хают уже свободно проживал в Израиле, не имел финансовых проблем и встречался с израильской моделью. Девушки, которые приняли участие в съемках фильма, продолжали выплачивать долги, поскольку не предъявила Хаюту обвинения в преступлениях против них.

Саймон Леваев и Сесиль Фелльхой Фото: из личного архива Cecilie Fjellhøy

Сам же мошенник после выхода фильма Netflix пообещал поделиться своей правдой о произошедшем в ближайшем будущем и сразу же удалил страницу. Вскоре он действительно опроверг все обвинения Сесиль Фелльхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт.

«Я не "Аферист из Tinder". Я просто одинокий парень, который захотел встретиться с девушками. Я не монстр, которым меня выставляют. Фильм представили как документальный, а на самом деле история полностью сфабрикована. Не зная меня, люди не имеют права меня судить», — говорил он в интервью Inside Edition.

Тогда же стало известно, что мошенник предстанет перед судом против реальной семьи израильского бизнесмена Льва Леваева (владеет производителем бриллиантов LLD Diamonds), чьим сыном он представлялся во время совершения преступлений. Чагит Леваев и дочь Льва Леваева Рути Елизарова рассказали, что на протяжении многих лет они получали жалобы пострадавших от действий Хаюта женщин, но так и не смогли самостоятельно остановить мошенника.

Фото: @simon__leviev__official

Первое слушание по делу о нанесения ущерба имиджу семьи Льва Леваева состоялось только в марте 2024 года. Тогда Хают представлял сам себя, отказавшись от адвокатов, и не соглашался с обвинениями родственников Леваева.

Вопреки судебным разбирательствам, все эти годы Хают продолжал вести соцсети, демонстрируя атрибуты роскошной жизни 259 тысячам подписчиков. В начале сентября он сообщил поклонникам, что вскоре выпустит книгу, в которой расскажет правду о своей жизни.

Почему Шимона Хаюта задержали в Грузии?

15 сентября Шимона Хаюта задержали в аэропорту Батуми. При этом ведомство Грузии уточнило, что в настоящий момент преступника разыскивает Интерпол. Причины задержания, а также страна, которая объявила мошенника в международный розыск, пока неизвестны.

По данным израильского издания The Jerusalem Post, Леваев свободно передвигался по всему миру, а о причинах ареста не знают даже его адвокаты.