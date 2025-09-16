Спорт
12:52, 16 сентября 2025Спорт

Бразильский футболист «Динамо» рассказал о преимуществах жизни в России

Бразилец из «Динамо» Рубенс назвал безопасность преимуществом жизни в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о преимуществах жизни в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Полузащитник выделил безопасность. «В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее. В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье», — заявил игрок.

Рубенс перешел в «Динамо» 31 июля из бразильского «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее бразильский защитник петербургского «Зенита» Нино сравнил качество жизни в Санкт-Петербурге и Рио-де-Жанейро. Футболист заявил, что главным отличием является уровень безопасности, потому что в России он совершенно спокойно гуляет с семьей, отдыхает в парке, посещает магазины или рестораны.

