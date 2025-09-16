Спорт
18:56, 16 сентября 2025Спорт

Футболист сборной России рассказал о шоке при посещении Италии

Футболист сборной России Дивеев заявил, что хотел бы пожить в Италии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев поделился впечатлениями от поездки в Италию. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что Венеция произвела на него большое впечатление. «Просто в шоке, как этот город вообще стоит», — подчеркнул он. Дивеев добавил, что хотел бы пожить и поиграть в Италии.

Ранее Дивеев назвал сумму трат в месяц. Футболист заявил, что расходует от 150 до 300 тысяч на двоих.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В составе команда он стал серебряным призером чемпионата России, двукратным обладателем Кубка страны и обладателем Суперкубка. К играм за сборную России защитник привлекается с 2020 года.

