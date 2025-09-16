Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:26, 16 сентября 2025Культура

Лавров ответил британцам на критику «Интервидения»

Лавров: Россия возрождает «Интервидение», а у Британии ничего не осталось
Ольга Коровина

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление британского издания The Guardian о проведении в России международного песенного конкурса «Интервидение». Его цитирует РИА Новости.

До этого в британской газете появилась публикация о том, что Россия «смахивает пыль со старого конкурса». В ответ на это Лавров заявил, что Британии уже «не с чего пыль смахивать».

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось. К огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — подчеркнул глава МИД.

16 сентября Лавров заявил, что исполнители из Армении не будут присутствовать в качестве участников на «Интервидении», хотя Россия рада была бы их видеть.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что РФ признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить «Интервидение».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    В деле называвшего себя специалистом по арбитражу российского блогера поставили точку

    В Госдуме жестко отреагировали на оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Епископ спас упавшую в озеро священницу

    Трамп повздорил с журналистом и пообещал пожаловаться лидеру его страны

    Неожиданно сильная магнитная буря на Земле утихла

    Российский бюджет на 2026 год назвали военным

    Российский «Бережок» уничтожил «БЭК противника»

    Уехавший в США внук Пугачевой решил заработать на каверах российских песен

    Раскрыта сумма изъятых у россиян долгов по алиментам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости