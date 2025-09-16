Лавров: Россия возрождает «Интервидение», а у Британии ничего не осталось

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление британского издания The Guardian о проведении в России международного песенного конкурса «Интервидение». Его цитирует РИА Новости.

До этого в британской газете появилась публикация о том, что Россия «смахивает пыль со старого конкурса». В ответ на это Лавров заявил, что Британии уже «не с чего пыль смахивать».

«Британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось. К огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми», — подчеркнул глава МИД.

16 сентября Лавров заявил, что исполнители из Армении не будут присутствовать в качестве участников на «Интервидении», хотя Россия рада была бы их видеть.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что РФ признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить «Интервидение».