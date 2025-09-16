Бывший СССР
Лавров заявил об отсутствии представителей одной постсоветской страны на «Интервидении»

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Исполнители из Армении не будут присутствовать в качестве участников международного песенного конкурса «Интервидение», хотя Россия рада была бы их видеть. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе, конечно, и наших армянских друзей», — рассказал Лавров.

По его словам, представители Армении знали о проведении конкурса.

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил, что Россия признательна единомышленникам, которые поддержали идею возобновить международный музыкальный конкурс «Интервидение».

