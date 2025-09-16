Мир
Названо количество пострадавших при израильском авиаударе по дому в Газе

Во время авиаудара Израиля по дому к северу от Газы погибли восемь человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Doaa El-Baz / Keystone Press Agency / Global Look Press

По меньше мере восемь человек погибли, более 50 получили ранения при израильском авиаударе по дому к северу от города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее портал Axios сообщил о начале операции ЦАХАЛ, целью которой является полная оккупация города Газа. В Иерусалиме протестующие против этого решения разбили палаточный лагерь у резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиль Биньямину Нетаньяху, что правительство Соединенных Штатов поддерживает операцию в городе Газа.

