Япония отказалась исполнять новую просьбу Трампа по нефти

Япония объяснила сложность введения пошлин против покупающих нефть у РФ стран

Правительство Японии не видит возможностей установить заградительные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, на чем настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом журналистам заявил министр финансов страны Кацунобу Като, сообщает Bloomberg.

Он напомнил о требованиях к членам Всемирной торговой организации (ВТО), которые не позволяют Токио вводить пошлины выше установленных пределов и требуют от одинакового отношения ко всем странам-членам до тех пор, пока они исполняют свои обязательства.

В связи с этим довести пошлины против какой-то страны даже до 50 процентов, а это минимум, который хочет видеть глава Белого дома, было бы очень сложно, указал Като. Он добавил, что Токио изучает способы оказания давления на Россию для завершения боевых действий на Украине и сотрудничает по этому вопросу с другими странами G7.

Идея Трампа заключается в том, что страны G7 и Евросоюз должны ввести импортные пошлины для Индии и Китая в размере от 50 до 100 процентов, чтобы заставить их отказаться от покупки российской нефти. В Европе выразили сомнение, что смогут пойти на такой шаг, предположив, что глава Белого дома с помощью новых требований хочет оправдать собственное бездействие.

Отдельная проблема заключается в том, что основными покупателями российской нефти в Евросоюзе выступают Венгрия и Словакия, лидеры которых наиболее близки Трампу. Заставить их отказаться от контрактов с Россией юридически сложно, и американские власти должны понимать сложность ситуации.

Обсуждение собственных мер в отношении Китая в Брюсселе пока находятся на ранней стадии. Тем не менее частично какие-то действия могут быть предприняты в рамках готовящего 19 пакета санкций.