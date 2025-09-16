Спорт
21:50, 16 сентября 2025Спорт

Появились новые подробности о пропавшем во время заплыва в Босфоре россиянине

Посол Ерхов заявил, что турецкие власти продолжают поиск Свечникова в Босфоре
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал новые подробности о пропавшем во время заплыва в Босфоре российском пловце Николае Свечникове. Его слова приводит РИА Новости.

Ерхов заявил, что турецкие власти продолжают масштабные поисковые мероприятия с привлечением моряков и авиации, а сотрудники Генконсульства в Стамбуле находятся с ними в постоянном контакте. По словам дипломата, заплыв является серьезным спортивным испытанием, требующим подготовки, однако ранее подобных происшествий не фиксировалось. При этом Свечников обладал хорошей спортивной подготовкой, что делает произошедшее особенно непонятным.

10 сентября жена Николая Свечникова Антонина нашла виновных в исчезновении мужа. Она обвинила в случившемся организаторов заплыва в Босфоре. По ее мнению, спасатели не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм.

Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые ни к чему не привели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
