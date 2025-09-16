Наука и техника
15:31, 16 сентября 2025Наука и техника

Препараты для снижения веса удивили ученых новым эффектом

EASD: Ozempic, Wegovy и Mounjaro меняют восприятие вкуса еды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Препараты для снижения веса Ozempic, Wegovy и Mounjaro способны менять восприятие вкуса, показало новое исследование. По данным, представленным на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, примерно каждый пятый пациент отметил, что еда стала казаться слаще или солонее, чем раньше.

В исследовании приняли участие 411 человек с ожирением и избыточным весом, которые принимали препараты не менее трех месяцев. Оказалось, что у таких пациентов чаще снижался аппетит, а чувство насыщения наступало быстрее. Кроме того, у многих уменьшилась тяга к еде, что, по мнению авторов, может дополнительно способствовать контролю веса.

Ученые объясняют эффект тем, что препараты действуют не только на кишечник и зоны мозга, отвечающие за голод, но и на вкусовые рецепторы. Это делает вкусы более яркими, а еду — менее привлекательной в больших количествах.

При этом исследователи подчеркивают, что изменения вкуса сами по себе не ведут напрямую к снижению веса: результат зависит и от других факторов — уровня метаболизма, образа жизни и длительности терапии. Однако наблюдение за вкусовыми сдвигами может помочь врачам лучше оценивать эффективность лечения и подбирать персональные рекомендации по питанию.

Ранее стало известно, что препараты из класса агонистов GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro и др.), применяемые при диабете и ожирении, могут снижать риск рецидива и повышать выживаемость у пациентов с раком легких.

