Раскрыта активность хакеров против Генпрокуратуры России

ГП РФ отразила десять тысяч атак хакеров на свою инфраструктуру

Генеральная прокуратура России отразила десять тысяч атак хакеров на свою инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что за шесть месяцев этого года было нейтрализовано более десяти тысяч хакерских атак.

Он рассказал, что для защиты от внешних угроз ведомство полностью перешло на российское программное обеспечение и системы. Используется система мониторинга для предотвращения утечек информации и контроля за действиями пользователей.

