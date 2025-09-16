Силовые структуры
19:51, 16 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта активность хакеров против Генпрокуратуры России

ГП РФ отразила десять тысяч атак хакеров на свою инфраструктуру
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генеральная прокуратура России отразила десять тысяч атак хакеров на свою инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что за шесть месяцев этого года было нейтрализовано более десяти тысяч хакерских атак.

Он рассказал, что для защиты от внешних угроз ведомство полностью перешло на российское программное обеспечение и системы. Используется система мониторинга для предотвращения утечек информации и контроля за действиями пользователей.

Ранее сообщалось, что назван срок назначения нового председателя Верховного суда России.

    Все новости