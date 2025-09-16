Из жизни
02:02, 16 сентября 2025Из жизни

Сотрудница тюрьмы попалась на сексе с заключенным

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Giles Clarke / Getty Images

В США сотрудница тюрьмы из штата Оклахома попалась на сексе с заключенным. Об этом сообщает телеканал WRBL.

Расследование против Жасмин Триттс началось 13 сентября после того, как полиция получила информацию о неподобающих отношениях между ней и одним из заключенных, содержащихся в тюрьме округа Маскоги.

После проверки шериф округа заявил, что подозрения подтвердились. По версии обвинения, Триттс, которая работала по контракту в тюремной больнице, завела роман с неназванным преступником и вступила с ним в сексуальные отношения во время дежурства.

Сразу же после подтверждения этой информации женщину задержали. Она содержится под стражей в той же тюрьме, где ранее работала. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании третью надзирательницу скандально известной тюрьмы Five Wells осудили за роман с заключенным. Женщина получила год заключения.

