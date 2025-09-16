Биржевые цены на бензин взлетели

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла исторического максимума

По итогам торгов на Петербургской бирже во вторник, 16 сентября, стоимость бензина Аи-92 впервые в истории поднялась до 73 144 рубля, что на 1,9 процента выше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 подорожал на 0,87 процента, до 79 410 рублей, что почти на три тысячи рублей дешевле, чем рекордный уровень, установленный в начале сентября.

Стоимость дизельного топлива продолжила резкий рост последних сессий, поднявшись на 1,13 процента, до 67 112 рублей. Это максимальный результат за последние два года.

Все показатели приведены для поставок на территории европейской части России. Для регионов Урал и Сибирь, а также Сибирь и Дальний Восток стоимость обеих марок бензина почти не изменилась, а дизельное топливо подорожало на 0,78 процента и 0,53 процента соответственно, но пока остается дешевле, чем в европейской части.

Резкий рост биржевых цен на бензин в России начался с июня. В августе, несмотря на полный запрет на его экспорт, ситуация даже ухудшилась, что заставило руководство биржи внести технические изменения в правила торгов. Участники рынка утверждают, что такие действия приведут только к тому, что биржевая стоимость бензина оторвется от реальной оптовой, а это в ближайшей перспективе может усугубить ситуацию.

На этом фоне «Петромаркет» подсчитал, что розничная стоимость бензина в России, которую в прошлые годы власти старались удерживать на уровне инфляции, начала обгонять общий рост цен.

Основной причиной проблем с топливом эксперты называют атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), из-за которых те вынуждены уходить на ремонт. В минувшие выходные удары затронули предприятия в Уфе и Ленинградской области, о масштабах и деталях повреждения официально не сообщается.