Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 16 сентября 2025Путешествия

У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

У летевшего в Мумбаи самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

У самолета индийской авиакомпании SpiceJet с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета. Об этом пишет New Indian Express.

Уточняется, что заднее правое колесо борта, летевшего из города Кандла до Мумбаи, упало на взлетно-посадочную полосу. Его удалось обнаружить сотрудникам воздушной гавани.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Для судна было объявлено чрезвычайное положение, однако пилоты, несмотря на инцидент, продолжили движение и благополучно осуществили посадку в аэропорту назначения. «К счастью, шасси самолета убиралось, благодаря чему ему удалось благополучно приземлиться», — сообщил один из чиновников изданию.

Ранее сообщалось, что на карибском острове Синт-Мартин у воздушного судна оторвало шасси по приземлении — жесткая посадка попала на видео. На кадрах видно, как судно некоторое время скользило по взлетно-посадочной полосе до полной остановки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости