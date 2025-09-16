У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

У летевшего в Мумбаи самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо

У самолета индийской авиакомпании SpiceJet с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета. Об этом пишет New Indian Express.

Уточняется, что заднее правое колесо борта, летевшего из города Кандла до Мумбаи, упало на взлетно-посадочную полосу. Его удалось обнаружить сотрудникам воздушной гавани.

Для судна было объявлено чрезвычайное положение, однако пилоты, несмотря на инцидент, продолжили движение и благополучно осуществили посадку в аэропорту назначения. «К счастью, шасси самолета убиралось, благодаря чему ему удалось благополучно приземлиться», — сообщил один из чиновников изданию.

Ранее сообщалось, что на карибском острове Синт-Мартин у воздушного судна оторвало шасси по приземлении — жесткая посадка попала на видео. На кадрах видно, как судно некоторое время скользило по взлетно-посадочной полосе до полной остановки.