В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на прием и выпуск бортов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода также были введены ограничения на полеты. Кроме того, 7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде.

14 сентября аэропорт Пулково ограничил полеты на фоне атаки беспилотников.

