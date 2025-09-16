Бывший СССР
В МИД прокомментировали заявления Молдавии о вмешательстве Москвы в выборы

Захарова: Майя Санду уничтожила любые проявления демократии в Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду уничтожила любые проявления демократии, свободы и прав человека в республике. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Я думаю, что к этому надо относиться как к уничтожению режимом Санду любых проявлений демократии, я бы брала даже шире — просто элементарного понимания свободы и прав человека. Вот и все», — прокомментировала дипломат заявления молдавского лидера о вмешательстве Москвы в выборы республики.

По словам Захаровой, в системе власти Молдавии свободным признается лишь тот, кто мыслит в заданных рамках.

Ранее беглый олигарх Владимир Плахотнюк высказался о власти Молдавии. Он заявил, что сегодня в стране царят цензура, репрессии и диктатура.

