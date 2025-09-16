Экономика
В стране НАТО признались в отсутствии альтернатив российской нефти

Министр Бока: У Венгрии нет альтернатив российской нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

У Венгрии нет альтернатив российской нефти. Об отсутствии замены энергоресурсам из РФ заявил министр европейской страны-члена НАТО Янош Бока, его цитирует РИА Новости.

Венгрия не откажется от закупок ресурса из России, так как этот шаг разрушил бы национальную энергетическую безопасность. Поэтому Будапешт обсуждает с Вашингтоном ситуацию с возможным продолжением покупки российского сырья, и США проявляют в этом вопросе больше понимания, чем европейские партнеры, признался Бока.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна покупает российскую нефть открыто и прямо, в то время как другие европейские страны делают это тайно и обходными путями. По его словам, Хорватия и Европейский союз лишили его страну реальных альтернативных маршрутов, но сами при этом являются лицемерами, которые не отказываются от дешевой нефти из РФ.

Президент США Дональд Трамп призвал Европу прекратить закупки нефти российского происхождения. Кроме того, чтобы усилить давление, он побудил ЕС надавить на Китай за его поддержку Москвы.

