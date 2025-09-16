Наука и техника
09:11, 16 сентября 2025

Ювелирную точность российской Х-39 в зоне СВО оценили

«Ростех»: Точность ракеты Х-39 в зоне СВО объясняется ювелирными настройками
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Высокая точность поражения целей легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 в зоне специальной военной операции (СВО) объясняется благодаря возможности ее ювелирной настройки онлайн. С такой оценкой российского оружия в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

«Х-39 демонстрирует преимущество тонкой настройки в реальном времени траектории полета ракеты к цели. Это повышает эффективность поражения сложных целей, в том числе движущихся», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что система управления ракетой позволяет оператору с вертолета Ми-28Н или Ка-52 направлять ее в самые уязвимые позиции противника.

В июне Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» «Изделие 305» может превышать 25 километров.

В декабре Минобороны России показало видео с ударным вертолетом Ка-52М, который применил легкую многоцелевую управляемую ракету в приграничном районе Курской области.

